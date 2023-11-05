حمولة 3 طائرات .. فرنسا تقدم 54 طن مساعدات لغزة

قال مسؤولون كبار، يوم الأحد، إن ثلاث طائرات فرنسية تنقل 54 طنا من المساعدات لغزة وصلت إلى مصر في نهاية هذا الأسبوع وأن فرنسا لديها ثلاث سفن بحرية في شرق البحر المتوسط جاهزة للاستجابة للوضع المتطور.

جاءت هذه الإعلانات في الوقت الذي دعت فيه وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إلى هدنة إنسانية فورية خلال زيارة إلى الدوحة، وحذرت من السماح للصراع بالانتشار في المنطقة.

رفضت إسرائيل الدعوات الدولية المتكررة لوقف إطلاق النار خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

قال قائد إحدى الطائرات، قبل إقلاعها، إن هذه الشحنة الإنسانية الموجهة إلى السكان المدنيين في قطاع غزة تحتوي على أدوية ومساعدات غذائية ومولدات كهربائية.

وقال الجيش الفرنسي في العاشر من الشهر الجاري إن حاملة طائرات الهليكوبتر الفرنسية، تونير، التي لديها مرافق دعم طبي، وسفينتين بحريتين كانتا في البحر الأبيض المتوسط.

أضاف أنهم كانوا جزءا من جهاز قوي ومتعدد الاستخدامات قادر على دمج تطورات الوضع في المنطقة، دون الخوض في التفاصيل.