ناقد رياضي عن الزمالك : النادي على صفيح ساخن

علق الناقد الرياضي شادي عيسي علي مستوي الزمالك في الدوري الممتاز هذا الموسم .



وكتب عيسي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الزمالك ودون تأجيل أي مباراة ف المركز التاسع بعد مرور ٦ اسابيع من الدوري

الوضع حاليا هو والعار سواء".

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي عن نتائج اجتماعه العاجل الذي عقد مساء اليوم في مقر النادي .

وجاء البيان كالتالي

اعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لاي سبب

وفي ضوء ماثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول ان اللاعبين

أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة.



وقرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا .

عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي و مصطفى الزناري للبيع .



توجيه الشكر إلى اوسوريو و مساعده وكابتن مدحت عبد الهادي وتعيين كابتن معتمد جمال مدرب عام وقائم بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز