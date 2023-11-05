هل ينتقل أحمد فتوح للأهلي بعد عرضه للبيع ؟

تساءل الإعلامي أحمد موسى، عن إمكانية انتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى صفوف النادي الأهلي بعد قرار مجلس إدارة النادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعرضه للبيع وإحالته للتحقيق العاجل.



أضاف موسى عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن القرارت التي أصدرها مجلس الزمالك اليوم نارية وجريئة، لافتا إلى أن الطريق في الطريق الصحيح بعد قرارات مجلس الإدارة اليوم.



وأوضح أن الزمالك وجه الشكر إلى المدير الفني أوسوريو ومساعده مدحت عبدالهادي، لافتا إلى أن مجلس الزمالك أعلن أيضا إحالة محمد صبحي حارس مرمى الفريق ومصطفى الزناري.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أحاديث كثيرة عن مفاوضات للنادي الأهلي مع نجم الزمالك والمنتخب الوطني أحمد فتوح، لافتا إلى أنه من الممكن أن ينتقل فتوح إلى الأهلي.



