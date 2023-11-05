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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة التركية تطلق الغاز المسيل للدموع لردع مسيرة مؤيدة للفلسطينيين

الشرطة التركية
الشرطة التركية

استخدمت الشرطة التركية، الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه، اليوم الأحد؛ لتفريق مسيرة كبيرة مؤيدة للفلسطينيين بالقرب من قاعدة إنجرليك الجوية في أضنة، والتي تضم أيضًا أفرادًا من القوات الجوية الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التركية (DHA).

المسيرة نظمتها هيئة الإغاثة الإنسانية IHH، ونشرت لقطات للمسيرة الاحتجاجية على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت حشدًا من الآلاف يحملون الأعلام التركية والفلسطينية، متجمعين خارج القاعدة، وهي موطئ قدم مهم للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في المنطقة.

وتزايدت المشاعر المعادية للولايات المتحدة في تركيا؛ بعد أن دعمت واشنطن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وأدى القصف الإسرائيلي على غزة إلى مقتل أكثر من 9700 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وأطلق العنان لكارثة إنسانية في القطاع.

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