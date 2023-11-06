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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

برعاية الدكتور أشرف صبحي..إشادات واسعة بالمصالحة بين الاتحاين الدولي والمصري لكرة السرعة

صدى البلد

نجحت المصالحة بين الاتحاد الدولي لكرة السرعة والاتحاد المصري لكرة السرعة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضةالمصرى، بالتوصل إلى إتفاق يهدف إلى تطوير وتعزيز رياضة كرة السرعة في مصر والمشاركة الناجحة في البطولات الدولية.


تضمن الإتفاق بين الدولي والمصري لكرة السرعة عدة نقاط أهمها ؛ عودة الإتحاد المصري لعضوية الإتحاد الدولي لكرة السرعة بعد غياب عامين، وإلغاء كل إيقافات  اللاعبين في هذه الفترة، والتأكيد على أهمية التعاون بين الإتحادين المصرى والدولى لتعزيز رياضة كرة السرعة في مصر ودعم اللاعبين المصريين في المحافل والمنافسات الدولية.


أكد الدكتور أشرف صبحي، حرص الدولة المصرية بالتعاون والتنسيق مع كافة الاتحادات الرياضية على احترام كافة المواثيق والأعراف الدولية في مختلف الألعاب، مشيرًا إلى وقوف دائماً خلف الأبطال الرياضيين في كافة الأوقات وتلبية احتياجاتهم الفنية والمالية وتهيئة المناخ المناسب لهؤلاء الأبطال للوصول إلى منصات التتويج العالمية، وتحقيق أفضل النتائج، مع الإلتزام بالظوابط واللوائح الدولية المنظمة.


وتوجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة السرعة بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على تدخله وحرصه على مبادرات للصلح وحل كافة المشاكل مع الإتحاد المصري برئاسة النائب أحمد الخطيب الذي ابدي ترحيبه مشكوراً بكافه الحلول التي تكون في مصلحه اللاعبين في المقام الاول، طبقاً لمسودة الاتفاق التي تم التوافق عليها بشكل مبدئي بين الطرفين.

 

تم التوقيع الاتفاق بحضور الدكتور أحمد لطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة السرعة، النائب أحمد الخطيب رئيس الإتحاد المصرى لكرة السرعة، وحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة المعنية، ومنهم، الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة، والدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى.

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