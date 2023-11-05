سيدة فلسطينية تبكي موجهة رسالة لأبنائها فى غزة: ما كتبه الله سنراه

وجهت سيدة فلسطينية أستضافتها أسرة مصرية فى منزلهم، خلال حوارها ببرنامج “واحد من الناس” المذاع عبر فضائية “الحياة”، رسالة إلى أبنائها فى قطاع غزة، قائلة: “خلوا بالكم من نفسكم وعلى أخواتكم، وما كتبه الله سنراه، الحمد لله هذا أمر الله”.

وأضافت باكية: “الله هو عالم الغيب، وأنا لو أعرف ما يحدث لم أكن لأخرج من القطاع، ولكن الله أراد أن أتي إلى مصر وأشرب من مياهها وأكل من خبز مصر، والله أتي لنا عند أناس طيبين، ولكننا حاملين همكم”.

وتابعت: “لا أنام الليل بدون التفكير فيكم وهل قصفوكم أم لا، وإن ماتوا فالله يسهل عليكم فديتكم وفدا فلسطين، والله يقف معكم ويحميكم ويبعد هالغم عنكم ويحفظ جميع أمة محمد”.