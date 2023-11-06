أول تعليق من معتمد جمال بعد توليه مهمه تدريب الزمالك خلفا لـ أوسوريو

علق معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك على توليه مهمة تدريب نادي الزمالك، مساء اليوم.

وقال معتمد جمال، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: “من الطبيعي أن يتمتع لاعب الزمالك بالشخصية البطل.. ‏لا نملك رفاهية التغيير في طريقة اللعب؛ لضيق الوقت.. ‏سنعمل على حل الخطوط العرضية والملاحظات على التشكيل الفني.. و‏سنحاول بكل جهد، جهاز فني ولاعبين ومجلس إدارة، على عودة الزمالك للطريق الصحيح".

‏وأضاف معتمد جمال: “تحقيق العدل؛ سيكون السمة الأساسية لنا في صفوف الفريق، ‏الجلسة مع كابتن حسين لبيب مجلس الإدارة كانت متوافقة، و‏مجلس الإدارة أكد توجيه كامل الدعم للجهاز الفني، ‏سأقود تدريبات الزمالك غدا؛ استعدادا لمباراة بيراميدز”.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي عن نتائج اجتماعه العاجل الذي عقد مساء اليوم في مقر النادي .

وجاء البيان كالتالي:

إعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب

وفي ضوء ماثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول أن اللاعبين، أحمد فتوح

محمد صبحي مصطفى الزناري، قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة.

وقرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا.

عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع، وتوجيه الشكر إلى أوسوريو ومساعده وكابتن مدحت عبد الهادي.

تعيين كابتن معتمد جمال مدربا عاما، وقائما بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.