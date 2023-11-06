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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة عاجلة عن إمكانية ضرب إسرائيل لغزة بالنووي..وفتوح علي أبواب الأهلي ومفاجأة سارة للمصريين|توك شو

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

إكتشافات بترولية جديدة .. خبير يعلن مفاجأة سارة للمواطنين
قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، إن البنية التحتية للغاز الطبيعي في مصر قوية ومتصلة، لافتا إلى أن هناك رؤية للدولة المصرية ثابتة وتسير بخطى ثابتة في هذا الملف وهو الاكتشافات البترولية، كما أن الجانب الأكبر في الشراكة الأوروبية يعود إلى مصر.

الموضوع كبر..ناقد يطالب نقابة المهن التمثيلية بالتدخل بين بيومي فؤاد وسلام
رفض الناقد السينمائي طارق الشناوي، التعليق على الأزمة الحالية بشأن تصريحات الفنان بيومي فؤاد حول انسحاب الفنان محمد سلام من مسرحية زواج اصطناعي التي تعرض في المملكة العربية السعودية، تضامنا مع الأحداث في غزة، مؤكدا أن الأمر بات أكبر بكثير من هذه التصريحات المتبادلة.

وفاء عامر : بيومي فؤاد لم يخطئ فى حق محمد سلام
قالت الفنانة وفاء عامر إن مسلسل أولاد الحاج متولى ليس امتداد لمسلسل الحاج متولي للراحل نور الشريف.

1000 لم يعرف مكانهم حتى الآن.. مفاجأة صادمة حول عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية.. فيديو
قال قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، إن الحرب مشتعلة والعدوان مستمر ومتواصل في أبشع صورة.

أحمد موسى يعلن مفاجأة عاجلة عن إمكانية ضرب إسرائيل لغزة بالنووي
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل امتلاك دولة الاحتلال الإسرائيلي أسلحة نووية، موضحا أنه في عام 1985 كان هناك إسرائيلي يعمل في مفاعل ديمونة لمدة 9 سنوات وبعدها انتقل إلى استراليا وكان حينها قد صور أفلام للمفاعل وقام بنشرها إعلاميا وتعقبته تل أبيب وتنقل بين أكثر من دولة حتى تعرض للسجن.

سمير فرج: إسرائيل لم تحقق أهدافها من العملية المنفذة ردا على هجوم حماس
أكد اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن إسرائيل لم تحقق أي هدف من العملية التي نفذتها ردا على هجوم حركة حماس يوم ٧ أكتوبر الماضي.

جيش الاحتلال لا يحارب لمدة 6 أسابيع.. مفاجأة يكشفها خبير بالشأن الإسرائيلي
أعلن الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة عين شمس، مفاجأة عن جيش الإحتلال الإسرائيلي، قائلا:" جيش الاحتلال لا يستطيع الإستمرار في حرب لمدة 6 أسابيع حتي حرب أكتوبر انتهت خلال 25 يوم لأن قوام جيش 70% من الاحتياط وهو ما يشل حركة الدولة لأنه يجلب المجندين من المصانع والمعامل مما يشل حركة الدولة".

إلى زوال .. سياسي يكشف مصير نيتنياهو بعد الاعتداء على غزة
كشف الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، آخر تطورات الأوضاع في فلسطين، مؤكدا:" نتنياهو إنتهي للإبد بسبب جرائم الحرب في غزة وفشله يوم 7 اكتوبر أمام المقاومة.

ممكن يبقى في الأهلي.. تعليق أحمد موسى علي عرض فتوح للبيع
أكد  الأعلامي أحمد موسى، أن القرارات الصادرة عن مجلس الزمالك اليوم كانت حاسمة وجريئة، مشيرًا إلى أنها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح بناءً على ما صدر من مجلس الإدارة الحالي.

 

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