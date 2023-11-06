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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

حلمي طولان: الزمالك لم يوفر متطلبات أوسوريو لتتم إقالته

صدى البلد

علق حلمي طولان المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، على قرار رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال طولان، عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: "كان يجب استمرار أوسوريو لحين مباراة الأربعاء أمام بيراميدز في كأس مصر، يتم تحميل معتمد جمال مسئولية صعبة للغاية، لذلك كان يجب تواجد المدرب الكولومبي، ومن ثم التعاقد مع جهاز فني أجنبي".

وأضاف: "المسئولية ستكون صعبة على معتمد جمال في المرحلة المقبلة، وأشفق عليه تمامًا، والزمالك تم تجريفه، ولم يتم تدعيمه بالشكل اللائق، وتعاقد مع لاعبين أقل من المستوى، والنادي أصبح طاردا وليس جاذبا للاعبين المميزين، في ظل الخناقات مع اللاعبين، وتشويه صورتهم، بالإضافة إلى عدم منحهم مستحقاتهم، فكيف سيتم ضم لاعبين مميزين للفريق؟!، وغاب الاستقرار الأخلاقي عن الزمالك".

وتابع: "مهما اللاعب أخطأ، يتم محاسبته داخل غرفة الملابس فقط، بينما في الإعلام هو أفضل لاعب في مصر، يجب حماية اللاعبين أمام وسائل الإعلام والجماهير".

وأكد: "بيراميدز يضم أحسن اسكواد في مصر، ويلعب بشكل رائع، وأنا معجب بمستواهم، ويمتلك مدربا جيدا، المباراة صعبة للغاية على معتمد جمال، والمسئولية ثقيلة عليه، وهو يتولاها في وقت صعب، بالطبع لن يحاسب، ولكن ستكون نتيجة اللقاء محسوبة عليه".

وأضاف: "الزمالك لم يوفر لـ أوسوريو أي شيء؛ حتى يتخذ قرارا برحيله، كان يجب توفير اسكواد محترم، ومستحقاته، ومستحقات اللاعبين، ومن ثم محاسبته، القماشة الموجودة لا تساعده، وقبل محاسبة المدرب؛ يجب محاسبة من قام بجلب هؤلاء اللاعبين أولا، هناك البعض استخف بالزمالك وجماهيره وتاريخه".

وختم تصريحاته: "يجب مساندة المجلس الحالي وأن نقف بجانبه في المرحلة المقبلة، نتمنى التوفيق لنادي الزمالك في الفترة القادمة".

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