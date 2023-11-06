أول تعليق من ميدو على قرارات مجلس الزمالك: رجالة.. مبيخافوش

أثنى أحمد حسام ميدو، على قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك الصادرة .



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك، تاريخية، تقدر تبني عليها للمستقبل، قرارات بتاعة رجالة مبتخافش"



وأضاف: "قرارات بتقول إن مجلس الزمالك بيعمل اللي عليه والنتائج والباقي بتاع ربنا"



واختتم: "في ناس كانت ممكن تخاف تاخد قرارات زي دي، لكن أنا كان عندي ثقة في حسين لبيب ومجلسه المحترم، إنه مش هيخاف ياخد قرارات تكون في مصلحة الزمالك بوجه كل التحية لمجلس الزمالك على قرارات انهاردة خاصة فيما يخص عرض فتوح وصبحي والزناري للبيع"