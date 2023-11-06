العميد محمد فكرى: الجيش الإسرائيلي مدرب على الحرب الخاطفة ولا يحتمل الهزيمة

قال العميد أركان حرب محمد فكري أحد أبطال سلاح المشاة حرب أكتوبر، إن أفراد المشاة من ضمن مهمتهم في الحرب احتلال الأماكن المطلوب السيطرة عليها، ونجحت قوات المشاة المصرية في احتلال جبل المر في حرب أكتوبر، واستولوا على مركز قيادة العدو الإسرائيلي للقطاع الجنوبي، الذي كان يكسف مسرح العمليات.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن القوة التي احتلت جبل المرة كان من المفترض أن تطور الهجوم، لكن القيادة ارتأت أن جبل المرة حيوي ويجب السيطرة عليه.

مدرب على الحرب الخاطفة



وذكر أن القوات الإسرائيلية حين علمت بالقوة الموجودة في جبل المرة، قررت عدم مهاجمتها، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرب على الحرب الخاطفة، وألا يستمر القتال أكثر من ساعات، لأنه لا يتحمل الهزيمة بحسب قواته وتعداده، فالشعب الإسرائيلي كله موجود في الجيش، وأي خسائر في الأرواح لا يتحملها.

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