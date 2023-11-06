العميد محمد فكري: المجموعة 139 قتال صدت 3 ألوية إسرائيلية مدرعة أمام الإسماعيلية

قال العميد أركان حرب محمد فكري أحد أبطال سلاح المشاة حرب أكتوبر، إن قوات الصاعقة من المجموعة 139 قتال تمكنت من صد الهجوم الإسرائيلي في الثغرة، وتمكنوا من منع العدو من دخول مدينة الإسماعيلية.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن العدو حين فشل في الدخول حاول أن يدخل من مدينة السويس، فلاقى مقاومة عنيفة، وظل العدو يتوغل حتى وضع نفسه في حصار في جيب حوالي 70 كم2 غرب القناة، وشنت القوات المسلحة المصرية عليهم حرب استنزاف على مدار 24 ساعة.

6 معلبات فول



وأوضح أن نتيجة الحصار في الثغرة، قررنا خفض تعيين الفرد من 6 معلبات طعام يومية إلى علبة واحدة، وتقليل استهلاك المياه، وقررنا الصمود خلال المعارك حتى نسمح لقواتنا غرب القناة من تصفية الموقف، حتى بدأوا ينسحبوا ويتحصنوا وبدأنا نسمع استغاثاتهم، وعوضت مصر الدبابات والأسلحة وشاركت الدول العربية وتدربت قواتها خلال 100 يوم على الخطة شامل، حتى ظن موشى دايان أن مصر لديها جيش رابع.

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