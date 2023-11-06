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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: أدعم قرارات مجلس لبيب طالما سيتم تطبيق اللوائح بصرامة مستقبلا

صدى البلد

أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، أن هناك كواليس تخص مغادرة أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لمعسكر الفريق قبل لقاء زد، لم يتم الإعلان عنها وكانت وراء الخسارة التي تلقاها الأبيض، مشيرًا إلى أن اللاعبين لم تدرك حجم المسئولية الكبيرة لكنهم تصرفوا بشكل غير واعي.

وقال نصار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "لو كان مجلس الإدارة سيتخذ العقوبات وأن تكون مسطرة واحدة من أجل إعادة الزمالك للمسار الصحيح، فأنا أرحب بها تمامًا، وأن يكون هناك لوائح تحكم الأمور بشكل صارم داخل الزمالك".

وأضاف: "لا يوجد أي لاعب أكبر من نادي الزمالك، والقيم والأصول هي الباقية، هناك لاعبين كبار رحلت عن النادي، الأهم أن يكون هناك لوائح وعدالة تحكم الكل داخل الزمالك".

وأكمل: "الزمالك لديه (كنز)، وهم حسام أشرف وأسامة فيصل، من هدافي بطولة الدوري المصري، أتمنى عمل عقود لهم خمس سنوات، وكذلك أي لاعب جديد يتم عمل عقد طويل له، وأنا مع مجلس الإدارة في أي قرار يتخذه طالما هناك لوائح تحكمنا في النهاية".

وأكد: "قرار رحيل أوسوريو متوقع، وهناك مفاوضات مع أكثر من مدرب أحنبي، والجهاز الفني القادم سيتواجد فيه معتمد جمال، ولن يتواجد عبدالواحد السيد وعبدالمنصف وأحمد مجدي والثلاثي سوف يستمر فقط حتى لقاء بيراميدز القادم فقط، وذلك بناء على توصية من رئيس جهاز الكرة الجديد (وهو من نجوم الكرة السابقين)".

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