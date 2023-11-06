متحدث الصحة يكشف تفاصيل استحداث بروتوكولات علاجية وأدوية فى منظومة العلاج على نفقة الدولة

تحدث الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن استحداث بروتوكولات علاجية وأدوية حديثة في منظومة العلاج على نفقة الدولة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "منظومة العلاج على نفقة الدولة هي أحد المنظومات التأمينية المتفردة على مستوى العالم".

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان،: "منظومة العلاج على نفقة الدولة هي تأمينية لا يدفع فيها المستفيد أي نوع من أنواع الاشتراطات وإنما تتحمل الدولة كامل النفقات بدون أي مشاركة من المستفيد على خلاف المنظومات التأمينية المعتادة على مستوى العالم".

وأشار: "هناك توجيهات واضحة من الرئيس السيسي بتقديم الدعم الصحي للمواطنين خاصة غير القادرين"، موضحا: "كان هناك تطوير خلال الأشهر القليلة الماضية في منظومة التأمين الصحي، من خلال مجموعة من الأمراض التي تحتاج إلى علاجات مكلفة جدا ومفيدة للمرضى، منها أمراض الأورام والأدوية البيولوجية المرتبطة بعلاج الأورام، والأمراض المناعية وأمراض الدم والكلى والغسيل الكلوي".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان،: "هناك أدوية وبروتوكولات جديدة أضيفت لمنظومة العلاج على نفقة الدولة"، مضيفا: "أصبح لدينا علاجات موجهة للأمراض المناعية والأورام وأمراض الدم وعلاجات مخصصة للالتهابات الكلوية، فضلا عن تطوير المنظومة لتسهيل استخراج القرارات".