باحث فلسطيني: العملية الشرسة في الضفة الغربية لم تتوقف.. فيديو

قال أحمد زكارنة، الكاتب والباحث السياسي من رام الله، إن العملية الشرسة في الضفة الغربية لم تتوقف بل زادت حدة الاعتقالات والتعديات.

وأضاف أحمد زكارنة، الكاتب والباحث السياسي من رام الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الحرب تجري أمام الإعلام في غزة لكن العين على الضفة الغربية لأسباب مرتبطة بالأبعاد الدينية".

وأشار أحمد زكارنة، الكاتب والباحث السياسي من رام الله،: "ما يجري في الضفة الغربية لا يقل شراسة عن ما يجري في غزة بل قد يكون أوسع على أبعاد أخرى لها علاقة بالاستيطان ومهاجمة بعض القرى".