أستاذ قانون دولي: تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن القنبلة النووية خارق لكافة المواثيق والأعراف الدولية.. فيديو

قال الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن القنبلة النووية خارق للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وأضاف الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "تصريح الوزير خارق لكافة المواثيق والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني بشكل عام".

وأشار الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي،: "إسرائيل استخدمت أسلحة دمار شامل في حربها ضد غزة ومنها القنابل الفسفورية لأنها محرمة دوليا وتعد من أسلحة الدمار الشامل".

