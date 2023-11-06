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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير علاقات دولية: إسرائيل قوة احتلال فلا يحق لها الدفاع عن نفسها.. فيديو

نتنياهو
نتنياهو

قال  الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن أمريكا ستتضرر كثيرا من موقفها في غـزة لأنها تقف ضد المجتمع الإنساني والقانون الدولي.

 

وأضاف الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية،  خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "إسرائيل قوة احتلال فلا يحق لها الدفاع عن نفسها، لأن مبدأ الدفاع عن النفس في القانون الدولي لا ينطبق على الحالة الإسرائيلية"، لافتا: "الخطاب الغربي تغير تماما تجاه ما يحدث في غزة".

 

وأشار الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية،: "هناك تحركات دولية تجاه الحرب في غزة"، موضحا: "تم تعرية إسرائيل أمام العالم وتوضيح الوجه القبيح لإسرائيل".
 

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