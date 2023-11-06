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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو الدهب: لاعبو المصري أشبه بالموظفين.. ولا بد من إقالة الجهاز الفني

صدى البلد

قال مصطفى أبو الدهب نجم المصري البورسعيدي السابق، إن الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، حصل على كل الدعم من مجلس الإدارة، إلا أنه ارتكب العديد من الأخطاء التي أدت إلى نتائج سيئة للغاية.

 

وأضاف أبو الدهب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المصري يجني ثمار عدم وجود أي مدرب من أبناء المصري على مدار السنوات الماضية، فضلًا عن أن اللاعبين يضعون شروطهم بالتدرب خارج بورسعيد، وهو ما يتسبب في غياب إحساسهم بالجماهير.

 

وأشار إلى أن لاعبو المصري أشبه بـ«الموظفين» في الملعب رغم الرواتب الكبيرة التي يتقاضوها، الأمر الذي يضطر المجلس لضرورة اتخاذ قرارات جريئة، مشددًا أنه من الضروري إقالة الجهاز الفني.

 

واختتم تصريحاته «اختيارات اللاعبين لفريق المصري لم تكن جيدة مع بداية الموسم، والنادي بحاجة إلى قرارات جريئة مثل الزمالك أولها إقالة الجهاز الفني للمصري».

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