مصطفى العش: زد يملك الفكر الاحترافي.. وأحلم باللعب لمانشستر سيتي

قال مصطفى العش لاعب فريق زد، إنه لا يرى وجود فارق كبير بين اللعب في مركز الظهير الأيسر أو المساك، خاصة وأنه شارك في المركزين.

وأضاف العش، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن بابا فاسيليو وعبد الباقي جمال هما السبب في مشاركته بمركز المساك.

وأوضح أن نادي زد يملك الفكر الاحترافي، حيث أدى صلاة الاستخارة قبل الانضمام لنادي زد، نافيًا وجود مفاوضات رسمية مع الأهلي أو الزمالك للانتقال لأحدهما.

واختتم تصريحاته، بأن تجربة الاحتراف تظل حلم كبير يسعى إلى تحقيقها في مسيرته، متمنيًا أن يكون لاعبًا في صفوف مانشستر سيتي يومًا ما.