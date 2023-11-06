إصابة شخصين برش خرطوش وكدمات بالجسم في مشاجرة مسلحة بسوهاج

أصيب طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، برش خرطوش بالقدم اليُسرى بينما أصيب عامل زراعي بكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة بين 4 أشخاص؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي مفادها وجود مشاجرة ووقوع مصابين بناحية أولاد سالم قبلي دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين أن طرفيها كل من:" طرف أول كريم ف ج ا م- 16 سنة- طالب- مصاب برش خرطوش بالقدم اليسرى، وشقيق والده المدعو عادل ا م ج- 53 سنة- مزارع"، وطرف ثاني:" هاني ج ا ا- 36 سنة- عامل زراعي- مصاب بكدمات باليد اليسرى، وشقيق والده مطاوع ا ا- 58 سنة- مزارع، الطرفان يقيمان بذات الناحية".

وعلى الفور تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني فرد خرطوش، تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته؛ بسبب خلافات الجيرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.