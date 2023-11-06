أحمد عاطف قطة: الاحتراف حلم حياتي.. وصلاح والنني قدوتين لي

قال أحمد عاطف قطة لاعب فريق زد، إن أحمد سيد غريب هو من أطلق عليه لقب «قطة» عندما كان لاعبًا في ناشئين القلعة الحمراء، والذي اقتبسه من برنامج محمد بركات «بركوتة» الشهير.

وأضاف قطة، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه انتقل إلى بيراميدز بعد أيام من رحيله عن النادي الأهلي.

وأشار إلى أن تجربة الاحتراف في أوروبا حلم حياته، خاصة وأنه يرغب في تكرار تجربة محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني نجم أرسنال، اللذان يعتبرهما مثل أعلى له.

واختتم تصريحاته، بأنه يتمنى اللعب في ليفربول يوما مًا، كونه النادي المفضل له، مشيرًا إلى تمنياته وجود محمد صلاح معه في المنتخب الأولمبي، خلال خوض دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.