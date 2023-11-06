للبيع رسميًا| فتوح مطلوب في الأهلي.. وشرط وحيد لارتداء القميص الاحمر .. تفاصيل

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية عدد من القرارات الانضباطية، وكان أبرز تلك القرارات هو عرض ثلاثي الفريق الاول لكرة القدم للبيع، ومن ضمن هؤلاء الاعبين هو أحمد فتوح، فهل سينضم الى صفوف النادي الاهلي؟.

فتوح

حقيقة بيع فتوح للنادي الاهلي

أكد مصدر أن إدارة الأهلي لم تناقش موقف ضم أي لاعب من ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفي الزناري.

وذلك بعد أن أعلن نادي الزمالك إيقاف ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم أحمد فتوح، محمد صبحي، مصطفى الزناري، مع عرضهم للبيع لاحقا.

وقال مصدر داخل النادي الاهلي أن الجلسة الأولى لمارسيل كولر المدير الفني مع محمود الخطيب رئيس النادي كانت قبل يومين للحديث عن احتياجاته لفترة الإنتقالات الشتوية.

شرط الاهلي لضم أحمد فتوح

وأضاف:" الأهلي لم يدخل بشكل رسمي في مفاوضات لضم فتوح، هو لاعب كبير دون شك ولكن حتى الآن لم يتم طرحه".وأوضح:" نحترم كل الأندية ونسلك الطرق الشرعية وما نعلمه أن فتوح وصبحي ينتهي تعاقدهم بنهاية الموسم الجاري ولا يحق لأحد الحديث معهم قبل مطلع يناير المقبل ".اختتم:" إذا أراد مارسيل كولر ضم أي لاعب ويكون تعاقده ينتهي سنتحرك لضمه دون شك، كل الأمور واردة في كرة القدم ومن يدري ماذا يحدث حتي شهر يناير المقبل".

سبب استبعاد فتوح من قائمة الزمالك

وكان سبب استبعاد فتوح من قائمة الزمالك لمباراة زد، هو أنه غادر معسكر الفريق دون الرجوع لأي شخص بالفريق أو الإدارة بالنادي، ولم يتقدم بأي أعذار حتى الآن.

فتوح

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز القادمة

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، في تمام الساعة 7 مساء يوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

ويخضع مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى كشف طبي جديد صباح الغد قبل انطلاق مران الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وكان مصطفى شلبي غاب عن اللقاء الماضي للزمالك أمام زد، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنبي بكدمة في القدم.