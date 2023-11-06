تحدى قصف الاحتلال.. طبيب فلسطيني ينجح في إخراج جنين حي من بطن سيدة ميتة

في وسط الفوضى والدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، قام طبيب فلسطيني بفعل تحفظ على العقول والقلوب. حيث نجح الدكتور في إخراج جنين حي من بطن سيدة ميتة، وذلك في إحدى المشاهد المثيرة التي تم تداولها على نطاق واسع.

تلقى الطبيب، الذي يعمل في إحدى المستشفيات في قطاع غزة، عدة حالات طارئة جراء القصف العنيف الذي استهدف المنطقة.

ومن بين تلك الحالات، كانت سيدة حامل تعرضت للقصف مما أدى إلى وفاتها على الفور. وبالرغم من المخاطر الهائلة والظروف القاسية التي يعيشها الطبيب وزملاؤه في ظل الحرب، قرر الطبيب مواصلة العمل وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

من خلال مقطع فيديو قصير تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر الطبيب وهو يجري جراحة وينجح في إخراج الجنين بنجاح من بطن السيدة الميتة. وبعدما أمسك الجنين الصغير في ذراعيه، ظل يجري به لتوفير الرعاية اللازمة في أسرع وقت ممكن.

تعكس هذه المشاهد البطولية التضحية الكبيرة والمهنية العالية التي يتحلى بها الأطباء والممرضون في قطاع غزة، حيث يعملون تحت ضغط كبير وفي ظروف صعبة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين والجرحى. تتطلب مثل هذه الأعمال البطولية شجاعة وتفانٍ في خدمة الآخرين في ظل الصعوبات والتحديات القاسية.

يذكر أن القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ عدة أيام أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى، بينهم نساء وأطفال. وفي مثل هذه الظروف الصعبة، يظل الأطباء والممرضون في قطاع غزة يعملون بكل تفانٍ وإخلاص لإنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

يعكس تحديات الأطباء والممرضين في قطاع غزة الصمود والتصميم القوي للشعب الفلسطيني في مواجهة الصعاب.