بسبب الصراع في غزة.. توتال إنرجيز ترفع مستوي التأهب الأمني لعملياتها بالمنطقة

أفادت وكالة رويترز للأنباء، أن شركة توتال إنرجيز الفرنسية للطاقة، رفعت من مستوي التأهب الأمني لعملياتها في الشرق الأوسط بمقدار مستوى واحد في ضوء الوضع الحالي في غزة.

وأضافت وكالة رويترز، أن فرق شركة توتال إنرجيز في العراق تواصل أنشطتها وتواجدها في البلاد.

وفي وقت سابق، أفادت رويترز، بأن تصاعد الصراع بين غزة وإسرائيل قد يرفع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل، وذلك نقلا عن مسؤول في قطاع الطاقة.

وعلى جانب آخر، قالت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إنه من المرجح أن يكون للصراع في الشرق الأوسط تأثير محدود على أسعار الطاقة العالمية شريطة ألا تتوسع التوترات والصراع بشكل أكبر.

وتابعت شنابل في محاضرة "تحليلنا الأوّلي في هذه المرحلة يظهر أنه نظرا لأن إسرائيل في نهاية الأمر صغيرة نسبيا، وطالما ظل الصراع تحت السيطرة، فمن المفترض أن يكون التأثير على أسعار الطاقة محدودا نسبيا".

ومضت تقول "إذا اتسع نطاق الصراع بالطبع، وخاصة إذا دخلت إيران، فقد يتغير الوضع بسرعة".