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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة ربة منزل ونجلتها بتشوهات بعد قيام سائق بإلقاء مادة كاوية عليهما

نقل جثة
نقل جثة

أصيبت ربة منزل ونجلتها الطفلة عمرها عامين بتشوهات نتيجة قيام سائق بإلقاء مية نار عليهما حال استقلالهما توك توك على طريق قرية سنبيس – قها دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وتم نقلهما الى المستشفى والقبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبسة.


وتلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من مركز شرطة القناطر الخيرية بورود إشارة من المستشفى بوصول "نهلة ف ع " 26 سنه مصابة بحروق في الوجه والجسم ونجلتها " ليلى " ا ع " عمرها عامين مصابة بحروق شديده بالوجه والزراعين والجسم.


وانتقلت قوة امنية وبسؤلهما أفادت الام انها اثناء استقلالها توك للذهاب الى مدينة قها فوجئت بقيام شخص بإلقاء جردل مملوء بـ مية نار عليهما ما أدى الى اصابتهما .


نجحت أجهزة الامن في القبض على المتهم ويدعى " ا ف ا " سائق.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وانه كان يقصد سيدة اخرى ولكنه اختلط علية الامر فقام بالحاق الضرر بالمجنى عليها ونجلتها وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القناطر الخيرية قرية سنبيس مركز شرطة القناطر الخيرية مديرية أمن القليوبية أمن القليوبية

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