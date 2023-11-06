مفاجأة علمية بشأن كويكب يسبح في الفضاء..تفاصيل

عرضت فضائية " العربية “ تقريرا عن مفاجأة علمية جديدة لوكالة ناسا في الفضاء، أثناء رحلة للمركبة الفضائية ”لوسي".

وأوضح التقرير أن الكويكب دينكينيش لديبه قمر صغير مرافق له وذلك على بعد 450 مليون كيلو متر في حزام الكويكبات الرئيس خلف المريخ.

وتابع التقرير أن المركبة الفضائية التقطت صورا للكويكب، وكشفت المركبة الفضائية أن الكويكب لا يتجاوز 790 مترا ويبلغ حجم القمر الذي يدور حوله 220 مترا .

وأكمل التقرير أن ناسا أرسلت المركبة الفضائية إلى الكويكب كتدريب على الكويكبات الأكبر حجما والأكثر غموضا القريبة من كوكب المشترى.