باحث : موقف مصر ثابت .. ونرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

علق محمود سلامة الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، على تطورات الأوضاع في غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال محمود سلامة في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" موقف مصر ثابت منذ بداية التصعيد في غزة ونرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء ".

وأضاف" مصر تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وتجري اتصالات مكثفة مع مختلف قيادات وزعماء العالم من اجل التوصل إلى حل للقضية الفلبسطينية".

وتابع محمود سلامة:" الأمين العام للأمم المتحدة حضر إلى معبر رفح وكان شاهدا على انتهاكات قوات الاحتلال ورفض دخول المساعدات بشكل مستدام على قطاع غزة".

وأكمل محمود سلامة:" جهود مصرية مستمرة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة واستقبال الجرحى الفلسطينيين، لكن قوات الاحتلال تستهدف سيارات الإسعاف وبالتالي يتم إعاقة وصول الجرحى الفلسطينيين ".