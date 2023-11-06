خبير شؤون دولية: دعم مصري مستمر للأشقاء في غزة أمام صمت غربي وأمريكي

علق أحمد سيد أحمد خبير الشؤون الدولية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال احمد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز:" إسرائيل تنفذ إبادة جماعية لاهالي قطاع غزة".

وأضاف " هناك صمت دولي وغربي وأمريكي عما تقوم به إسرائيل من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ".

وتابع" دعم مصري مستمر للقضية الفلسطينية والاشقاء في غزة ومصر حرصت على استمرار إيصال المساعدات إلى الأشقاء في غزة ".

واكمل احمد سيد احمد :" مصر عملت على إحياء الضمير الإنساني العالمي تجاه الاشقاء في غزة ومصر تحركت بكل إمكاناتها لتخفيف المعاناةعلى الشعب الفلسطيني ".