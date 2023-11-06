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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيفقد تأثيره خلال يوم واحد.. انقسام في إسرائيل بشأن نشر فيلم ضد حماس

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

كشفت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الإثنين، عن انقسام داخل إسرائيل بشأن نشر فيلم أعدته الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ليوضح ما زعموا بأنه جرائم حركة المقاومة الفلسطينية حماس في هجوم 7 أكتوبر "طوفان الأقصى".

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يؤيد نشر فيلم الذي أصدره المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لعامة الناس في إسرائيل والعالم.

وبحسب الصحيفة يعتقد نتنياهو أن ذلك سيساعد إسرائيل في المعركة الدعائية، حيث تكافح إسرائيل من أجل كسب تعاطف الرأي العام في جميع أنحاء العالم الذي يقف بشدة ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.

على الجانب الأخر تعارض بعض العائلات التي يظهر أقاربهم فيه. بالإضافة إلى ذلك، هناك مصادر تعتقد أنه بمجرد توزيع الفيلم في جميع أنحاء العالم، فإنه سيفقد فعاليته خلال يوم واحد.

حتى الآن، عرض الفيلم ومدته 47 دقيقة بشكل رئيسي على السياسيين والدبلوماسيين والصحفيين في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم.  

وأكدت الصحيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفكر في عرض جزء من الفيلم للجمهور العام، بالتنسيق مع العائلات وبموافقتها، وبشرط موافقة الأسرة والمستوى السياسي.

إسرائيل نشر فيلم حماس هجوم 7 أكتوبر طوفان الأقصى بنيامين نتنياهو انقسام داخل إسرائيل

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