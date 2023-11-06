صحف الإمارات.. الجيش الإسرائيلي يعتقل عهد التميمي والأردن يرسل مساعدات عاجلة لغزة

الإمارات تدين بشدة تصريحات وزير إسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعتقل الفلسطينية عهد التميمي

الأردن: قواتنا الجوية أنزلت مساعدات طبية عاجلة جواً لغزة

مقتل 5 ونزوح الآلاف جراء تجدد المعارك في شرق الكونغو

اهتمت الصحف الاماراتية اليوم الإثنين بعدة احداث عالمية ومحلية..

وقالت صحيفة الإمارات اليوم أن أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة تصريحات وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان إن “دولة الإمارات تعتبر تصريحات وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة انتهاكا للقانون الدولي”.

وفي وقت سابق علق وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وقال إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة.

وأضاف الوزير الإسرائيلي عندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".

وافادت صحيفة الخليج أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتقال الأسيرة المحررة والطالبة في جامعة "بيرزيت" عهد التميمي من بلدة النبي صالح شمال رام الله.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية النبي صالح واعتقلت الأسيرة المحررة عهد التميمي بعد مداهمة منزل ذويها وتفتيشه".

وجاء في نفس الصحيفة أن أعلن عبد الله بن الحسين، ملك الأردن، توفير مساعدات طبية للأشقاء في فلسطين.

وكتب عبر تويتر: "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة. هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، التصريحات الإسرائيلية بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية.

وقالت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، في بيان: “تدين الوزارة التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضاً مداناً على القتل وارتكاب جرائم الحرب، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة”.

قتل 5 مدنيين على الأقل وأجبر ما يقرب من 51 ألف شخص على الفرار من منازلهم بعد اشتباكات جديدة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

واستئنفت المعارك في أكتوبر الماضي، بين جماعات مسلحة محلية ومتمردي حركة إم-23 المدعومين من الجيش الرواندي في مقاطعة كيفو الشمالية، بحسب ما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمس.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن “تجدد الاشتباكات العنيفة منذ 1 أكتوبر الجاري، يثير مخاوف من مزيد من التدهور في الوضع الإنساني”.