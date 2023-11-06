اختيار مكان لإقامة مركز شباب بأم شيحان مركز الحسنة

تفقد إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، بقرية أم شيحان مركز الحسنة بوسط سيناء؛ لمعاينة قطعه أرض لإنشاء مركز شباب بالقرية، وبحث تنفيذ آلية استثمار جهود الشباب خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد عبدالوهاب، بالعناية الخاصة التى توليها وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالاستثمار في مراكز الشباب، والأندية الرياضية على مستوى الجمهورية وتحديدا القرى المحرومة.

الأداء الإداري:

وأكد أنه يجرى الاهتمام بتطوير أدائها الإدارى، والبرامج والأنشطة المنفذة بها من جانب، والحرص على تطوير بنيتها الإنشائية، وإتاحة الفرصة بصورة كاملة أمام النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة في ظل الجمهورية الجديدة تحت رعاية رئيس الجمهورية.

يرافقه المهندس محمد سويلم رئيس مدير ادارة الثروة السمكية بشمال سيناء، وصالح عبدالعزيز وكيل إدراة بئر العبد، كما تفقد عبدالوهاب، مزارع الثروة السمكية بالقرية.

وقد بحث مدير عام الشباب والرياضة ، آليات بروتوكول التعاون بين الشباب والرياضة والثروة السمكية لإنشاء مزرعة سمكية بقرية الشباب لخدمة أهالي وسط سيناء، وإتاحة فرص العمل، وتوفير العديد من الوظائف الخالية للباحثين، تماشيًا مع خطة الدولة لمواجهة البطالة.

وشملت الجولة التفقدية متابعة المشروعات التي يجري اقامتها بسد الروافعة، وقرية أم قطف لخدمة القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة.

