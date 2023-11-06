إقلاع الطائرة الـ 14 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الفلسطينيين

أقلعت الطائرة الإغاثية الـ14 التابعة للقوة الجوية الكويتية ضمن الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم الاثنين متجهة إلى مطار مدينة العريش تمهيدا لإيصالها إلى القطاع محملة بـ10 أطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية.



وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من موقف دولة الكويت الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء في غزة بأوامر من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



الجسر الجوي يتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والشؤون والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعيتي الهلال الأحمر والكويتية للإغاثة والمؤسسات الإنسانية الكويتية.