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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول عسكري أمريكي: التايوانيون جاهزون للدفاع عن أنفسهم ضد الصين

صدى البلد

أجري وزير الشؤون الدولية بالقوات الجوية الأمريكية, الكابتن جيمي تشين “المسؤول عن قضايا الصين وتايوان”، بزيارة تايبيه مؤخرًا لجمع الرأي العام حول الاستعداد لـ "هجوم" صيني محتمل على الجزيرة والقتال.

وفي مقال لمعهد تايوان العالمي، قال إن معظم الرجال في سن الخدمة العسكرية مستعدون للدفاع عن أنفسهم حتى النهاية إذا تم تدريبهم وتسليحهم.

وفيما يتعلق بالمجندين الشباب، أضاف تشين أنهم يفتقرون إلى التدريب التكتيكي وبدلا من ذلك، تهيمن على الجيش تدريبات وتمارين عديمة الفائدة مرتبطة بالأنشطة الإدارية وأداء المهام الغبية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن معنوياتهم مرتفعة. ما يصل إلى 70% منهم على استعداد للدفاع عن الجزيرة إذا شنت الصين هجوماً، و20% سوف يهربون، و10% سوف يستسلمون ببساطة.

كما أفاد تشين، أن المعركة التايوانية ضد الصين تعتمد على أمرين:

1. التدريب الجيد.

2. الدعم من الولايات المتحدة، وخاصة في المسائل اللوجستية واللوجستية.

لاحظ تشين، في اتصال شخصي مع الجنود، احتياجاتهم وخلص إلى ما تحتاجه تايوان لتحسين الروح المعنوية في الجيش وتعزيز الدفاع عن النفس:

1. تحسين جودة التدريب القتالي.

2. تجهيز الجيش بالأسلحة الحديثة لزيادة مكانته وهيبته في نظر الجمهور.

ودعا القوات المسلحة التايوانية إلى التركيز على الوضع الحقيقي والابتعاد عن التثبيتات والقوالب المستخدمة في التدريب والتدريب. بالإضافة إلى ذلك، أوصى بإصلاح وتحسين نظام التجنيد الإلزامي، بما في ذلك جنود الاحتياط.

واعترف الكابتن بأن التايوانيين لديهم الرغبة في القتال، ولكن هناك أيضًا عمل يتعين القيام به.

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