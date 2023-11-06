الخارجية الصينية : نبذل قصارى جهدنا لاستعادة السلام في فلسطين

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، إن الصين ستسعى بأقصى ما بوسعها لاستعادة السلام في الأراضي الفلسطينية من خلال رئاستها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الصينية وانغ ون بين في مؤتمر صحفي إن الصين ستبني توافقا في الآراء وتعتمد إجراءات مسؤولة وفعالة في أقرب وقت ممكن لتهدئة الأزمة الحالية، حسبما أفادت رويترز.

وكان قد قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الأربعاء الماضي، إن بكين تدعم عقد مؤتمر سلام دولي واسع النطاق في أقرب وقت ممكن لدفع القضية الفلسطينية مرة أخرى نحو حل الدولتين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، أن وانغ أدلى بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني السيد بدر البوسعيدي.