باحثة: قطاع النقل المصري يشهد طفرة نوعية وجذب استثمارات خارجية.. فيديو

قالت غادة جابر، الباحثة في الشئون السياسية، إن مصر تحتل رقم 18 عالميا في قطاع النقل والطرق، والذي يؤكد على طفرة الدولة المصرية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة منذ 2014.

قطاع النقل يشهد أيضا دعما من قبل الشركات الخاصة الوطنية

وأضافت غادة جابر خلال لقائها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية رشا مجدي،و الذي يرأس تحريره ألكاتب الصحفي أحمد حمدي إلى، أن قطاع النقل المصري شهدت طفرة نوعية أثرت على جذب الاستثمارات الخارجية، منوهة أن تلك الطفرة تتم وفق توافق الحكومة المصرية مع الحكومات الأخرى.



وأشارت الباحثة في الشئون السياسية إلى أن قطاع النقل يشهد أيضا دعما من قبل الشركات الخاصة الوطنية التي تحتل مراكز عالمية وخبرات كبير في هذا القطاع المهم، معلقة: أصبح هناك توطين كبير للصناعة وإنشاء عدد كبير من المشروعات.