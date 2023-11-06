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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دور الجامعات في دعم وتنمية الصعيد وسيناء| ملتقى علمي بـ اقتصاد منزلي حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان الملتقى العلمي السنوي الثالث عشر تحت عنوان "دور الجامعات المصرية والمراكز البحثية في دعم وتنمية محافظات صعيد مصر وسيناء"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور خالد عبد الغفار القاضي عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور أسامة أبوهشيمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نعيم رابح وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إيناس ماهر بدير وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث مقرري المؤتمر.


ويناقش الملتقى عدة محاور منها: التنمية المستدامة، الاستثمار والتمويل، التعليم والتدريب، الصناعات التحويلية، وغيرها.


ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور الجامعات والمراكز البحثية في النهوض بمحافظات صعيد مصر وسيناء ووضع الحلول والمقترحات لمشاكل التنمية بها.  

ويقام الملتقى يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحا بالمدرج الكبير بكلية الاقتصاد المنزلي.

 

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