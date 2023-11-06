ننشر تقييم لجان منظمة الصحة العالمية WHO لوحدات طب الأسرة بكفر سعد

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن تقييم لجان منظمة الصحة العالمية (WHO) لآلية معالجة الشكاوى والمقترحات وجودة الخدمات الصحية المقدمة ورضا المنتفعين عن مستوى الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة بوحدات طب أسرة كفر شحاتة التابعة للإدارة الصحية بكفر سعد وطب أسرة أبو جريدة وكرم ورزوق التابعة للإدارة الصحية بفارسكور.

وقد جاء في بيان صادر عن مديرية الصحة ، ان الوحدات التابعه لكفرسعد قد اجتازت الوحدات التقييم بنجاح.

ياتى ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتحت إشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، و الدكتورة دينا ابو صير

مديرة إدارة الرعاية الاساسية بالمديرية.