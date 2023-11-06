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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنحترف برا بسرعة | منشور مثير من مدرب إنبي يخص لاعبي الفريق

صدى البلد

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني، تصريحات تامر مصطفي المدير الفني لنادي إنبي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونقل البلدوزر منشورا تامر مصطفي المدير الفني لنادي إنبي ، جاء فيه : الحمد لله بأولادنا الصغيرين قادرين نقدم حاجة حلوة والنادي طول عمره لاعيبته بتخرج وبتحترف برا بسرعة".

قال تامر مصطفى المدير الفنى لفريق إنبي، إن الفريق البترولي يمتلك لاعبين رجال على قدر المسئولية مؤكداً أن طموحة الوصول إلى مراكز متقدمة فى جدول الدورى وإعادة أمجاد النادي البترولي.

أكد تامر مصطفى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى أن نادى إنبي يمتلك قطاع ناشئين قوى لافتا إلى البيئة داخل النادي البترولي تساعد على التفوق والنجاح مشيراً إلى أنه يتمنى استمرارا النجاحات في الفترة المقبلة.

 

وكشف المدير الفني لفريق إنبي أن اللاعب الذى يمتلك الشخصية يساعده على تطويره موضحاً أن محمد حمدي وأحمد نادر حواش من النجوم الذين يمتلكون هذه السمات وساعدهما ذلك فى الانضمام لقائمة المنتخب الوطني.

وأكد  تامر  مصطفى أنه يتمنى احتراف اللاعبين الشباب فى إنبى فى أوروبا لتقديم صورة جيدة عن النادى البترولى ،لافتاً إلى أنه يتمنى استمرار المستوى الجيد في الدورى والتواجد فى المربع الذهبي بالدورى.

 

أوضح تامر مصطفى أن التوقف الدولى سيتسبب فى ضرر للفريق خاصة أنهم يقدموا مستوى جيد فى الفترة الحالية بالفوز فى أخر ثلاثة مباريات متمنياً المشاركة فى المسابقات الأفريقية فى الموسم المقبل.

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