رصد 12 هزة أرضية في العراق و11 بـ إيران

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الاثنين، رصد 23 هزة أرضية، 12 داخل الأراضي العراقية، و11 هزة داخل إيران.



وأصدر قسم الرصد الزلزالي تقريرا شهريا يتعلق بالنشرة الزلزالية وخارطة النشاط الزلزالي في العراق والمناطق المجاورة لشهر أكتوبر.

وذكر البيان أن العدد الإجمالي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية خلال شهر أكتوبر، بلغ 23 هزة أرضية، داخل العراق وإيران.



و أشار البيان حسب وكالة الأنباء العراقية إلى أن نشاط الهزات الأرضية تركز بشكل واضح داخل العراق في محافظة ديالى و محافظتي أربيل والسليمانية.

