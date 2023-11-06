أستاذ علوم سياسية: الرفض المصري للتهجير نجح بتعديل بعض المواقف الغربية

قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، إنّ الموقف المصري الرافض لتهجير أهالي غزة نجح في تعديل بعض المواقف الغربي، في ظل ثبات هذا الموقف وتكراره من الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة.

وأضاف بدر الدين في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: "كانت خطة دولة الاحتلال من البداية أن يتم تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وبالتالي يصبح المجال مفتوحا بسيناريوهات مختلفة ومتعددة".

وتابع: "ولكن، ترتيبات الدولة المصرية ومنذ اليوم الأول كان لها أثرها كبير في المواقف الدولية المختلفة، ورأينا مؤخرا اجتماع وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأمريكي على سبيل المثال، حيث تم التأكيد من بلينكن على عدم تهجير الفلسطينيين لأي مكان آخر، وهذا هو موقف عدة دول أخرى".

وأكد، أن الموقف المصري الثابت والواضح والذي تم التأكيد عليه أكثر من مرة أحدث مثل هذه التغيرات، وهو ما يتوافق أيضا مع الموقف الفلسطيني، حيث يتمسك الفلسطينيون بأرضهم.

