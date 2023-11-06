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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفيرة فلسطينية تفقد 30 فردًا من عائلتها في حرب إسرائيل على غزة

السفيرة الفلسطينية
السفيرة الفلسطينية لدى باريس هالة أبوحصيرة

أفادت شبكة "يورو نيوز" الاخبارية، في نبأ عاجل لها اليوم الاثنين، بأن السفيرة الفلسطينية لدى باريس، هالة أبو حصيرة، فقدت 30 فردا من عائلتها، بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بيتهم في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، اعتبرت السفيرة الفلسطينية لدى فرنسا هالة أبو حصيرة، أن إسرائيل تنفذ "إبادة جماعية بحق مليوني فلسطيني"، عبر قصفها المستمر على قطاع غزة المحاصر.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن مساء الأحد تنفيذ ضربات "كبيرة" في قطاع غزة وتقسيمه إلى شطرين، فيما أوضحت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة اليوم، أن 200 شخص على الأقل استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي المكثف الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الليل على قطاع غزة.


وقالت الوزارة في رسالة لوسائل الإعلام أن هناك "أكثر من 200 شهيد بمجازر ليلية"، موضحة أن هذه الحصيلة تشمل مدينة غزة وشمال القطاع فقط.


وقُتل نحو 10 آلاف فلسطيني، قرابة نصفهم من الأطفال، في القصف الإسرائيلي المدمر منذ بداية الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر إثر عملية "طوفان الأقصى" وأودى بنحو 1400 شخص في إسرائيل.

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