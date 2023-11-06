الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من الألبان بنسبة 100%| فيديو

قال الدكتور حسام سلام، عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بوزارة الزراعة، إن مصر لديها إكتفاء ذاتي من الألبان، وذلك بنسب إنتاج تتجاوز 8.5 مليون طن، مؤكداً أن إكتفاء ذاتي بنسبة 100% في ألبان "الشرب".

وجود 826 مركزا لتجميع الألبان في 14 محافظة

وأضاف حسام سلام، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه قبل إطلاق مشروع تجميع الألبان كان يتم العمل في المراكز بعيدا عن رقابة وزارة الزراعة إلى أن صدر القرار الوزاري بإصدار تراخيص تشغيل لمراكز تشغيل الألبان بإشراف وزارة الزراعة متمثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة لخدمات البيطرية بشكل مباشر على مراكز تجميع.

وأشار عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بوزارة الزراعة، إلى أن الحصر الميداني أسفر عن وجود 826 مركزا لتجميع الألبان في 14 محافظة، مشيرا إلى أن بداية الخطة للمشروع القومي لتطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان، كمرحلة أولى تطوير وإنشاء 205 مركز على مستوى الجمهورية، حتى بلغ عدد المراكز حتى الوقت الحالي 282 مركزا على مستوى الجمهورية.