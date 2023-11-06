إسرائيل تحقق في سرقة أسلحة ومعدات تكتيكية من قاعدة عسكرية جنوب البلاد

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الاثنين، إن النيابة العامة الإسرائيلية، قدمت لائحة اتهام ضد اثنين من سكان بئر السبع يبلغان من العمر 52 و19 عاما، قاما بسرقة أسلحة وممتلكات ومعدات تكتيكية من قاعدة عسكرية في الجنوب.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن الاثنين دخلا القاعدة ضمن عملهما بدلا من إزالة القمامة، وسرقا 4 خراطيش، ومئات الرصاص من عيار 5.56 ملم، ونحو ألف غلاف رصاصة من عيار 5.56 ملم.

بالإضافة إلى ذلك، قام الاثنان أيضا بسرقة القفازات التكتيكية والنحاسيات العسكرية ومعدات الملابس الداخلية ومنتجات النظافة التي تركت في صناديق بالقاعدة العسكرية، بحسب الصحيفة.