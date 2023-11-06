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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تحقق في سرقة أسلحة ومعدات تكتيكية من قاعدة عسكرية جنوب البلاد

صدى البلد

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الاثنين، إن النيابة العامة الإسرائيلية، قدمت لائحة اتهام ضد اثنين من سكان بئر السبع يبلغان من العمر 52 و19 عاما، قاما بسرقة أسلحة وممتلكات ومعدات تكتيكية من قاعدة عسكرية في الجنوب.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن الاثنين دخلا القاعدة ضمن عملهما بدلا من إزالة القمامة، وسرقا 4 خراطيش، ومئات الرصاص من عيار 5.56 ملم، ونحو ألف غلاف رصاصة من عيار 5.56 ملم.

بالإضافة إلى ذلك، قام الاثنان أيضا بسرقة القفازات التكتيكية والنحاسيات العسكرية ومعدات الملابس الداخلية ومنتجات النظافة التي تركت في صناديق بالقاعدة العسكرية، بحسب الصحيفة.

النيابة العامة الإسرائيلية سرقة أسلحة معدات تكتيكية إسرائيل قاعدة عسكرية بئر السبع

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