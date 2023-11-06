فلسطين: إسرائيل مستمرة في منع إخراج الجرحى من غزة بقطع الطرق

أعلنت سلطات غزة اليوم الإثنين أن إسرائيل مستمرة في منع إخراج الجرحى من غزة بقطع الطرق بين الشمال والجنوب.

ويقوم الجيش الإسرائيلي بقصف سيارات الإسعاف المقرر أن تنقل الجرحى لإخراجهم من غزة.

كانت قد أفادت وكالة "صفا" الفلسطينية، ببدء عودة خدمات الاتصال للعمل بشكل تدريجي، في مختلف مناطق غزة.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن بدء عودة خدمات الاتصال (الثابت والخلوي والإنترنت) للعمل بشكل تدريجي في مختلف مناطق قطاع غزة بعد فصلها من جانب الاحتلال.

على جانب آخر، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، غدًا الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا آخر لمناقشة آخر التطورات في الحرب بين إسرائيل وحماس.