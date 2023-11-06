بعد أنباء عن ترشح بوتين للرئاسة.. رد عاجل من الكرملين الروسي

أفاد نبأ عاجل نقلته العربية عن الرئاسة الروسية “لكرملين” أن : بوتين لم يعلن بعد ترشحه لولاية رئاسية جديدة والحملة الانتخابية لم تبدأ.

كانت قد أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر خوض الانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2024.

وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، ذكرت في أكتوبر الماضي، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد يلمح لمشاركته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 الشهر المقبل، مما يمهد الطريق لبقائه في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.

وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، كجزء من مؤتمر في نوفمبر، يتوقع المسؤولون أن يعلن بوتين أنه سيشارك في الانتخابات الرئاسية في مارس.