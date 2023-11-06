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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا لعقاب من ينشر منشورات مؤيدة لحماس

الكنيست الاسرائيلي
الكنيست الاسرائيلي

وافقت لجنة الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون ينص على السجن لمدة سنة لمن ينشر منشورات مؤيدة لحركة "حماس" والتي تتضمن كلمات مدح أو تعاطف.

وذكر موقع Ynet العبري، أن اللجنة الدستورية في الكنيست، وافقت بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على السجن لمدة سنة لـ"من ينشر بشكل ممنهج منشورات مؤيدة لحماس وداعش، والتي تتضمن كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع على أعمال إرهابية"، حسبما نقلت "روسيا اليوم".


ولفت ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أن "المنشورات التي تنشر بشكل عشوائي أو بحسن نية أو لغرض قانوني لن تحظر".

وخلال المناقشات، لفتت اللجنة إلى "الاستهلاك المنهجي والمستمر، وهو ظرف يشير إلى الانتماء إلى التنظيم الإرهابي".

الكنيست الإسرائيلي لجنة الكنيست إسرائيل حماس

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