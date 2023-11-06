عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة للنظافة وتمهيد الطرق والشوارع بالمنيا

حملات نظافة وتجميل
حملات نظافة وتجميل

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف جهودها فى حملات النظافة وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات في الشوارع بصفة عام ، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصا على صحتهم .

 

إزالة 83 تعديا على الأراضي الزراعية فى المنيا

محافظ المنيا: متابعة المواقف العامة للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات

 

وفى هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالمتابعة المستمرة لكافة أعمال التجميل وقص وتهذيب الأشجار وزراعة الميادين والشوارع الرئيسية ورفع المخلفات من الجزيرة الوسطى ومن أمام نقابة المهندسين و بنك الاسكان والتعمير بالرى وتم رفع المخلفات والقمامة من على كورنيش النيل وسط وشمال شارع مصر ومن داخل المشتل ، كما تم رفع المخلفات والتراكمات من جميع نقاط التجمع بكل من الوحدات المحلية ( بنى محمد سلطان، حى وسط، البرجاية، دمشير ) و نقل المخلفات للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى لإضفاء المظهر الحضارى والجمالى للمدينة .

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملة مكبرة للنظافة بالشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المركز والقرى، حيث تم مسح وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية ببعض القرى التابعة للوحدة المحلية لقرية قلوصنا، وبامتداد شارع بورسعيد بحى شمال وجنوب المدينة، وذلك بواسطة معدات الوحدة المحلية، بالإضافة لرفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبي الطريق وتسوية وتمهيد مداخل الشوارع الجانبية للقرى.

وفى مركز بنى مزار شمال المحافظة ، كثف حى شرق حملات النظافة ورفع المخلفات بالشوارع الرئيسية والفرعية، كما تمكنت الوحدات المحلية من رفع المخلفات بقري ( شلقام والجرنوس وبردونها)، إلى جانب تمهيد الطرق من أجل خلق سيولة مرورية، رفع مخلفات وأشجار كثيفة أمام محطة مياه الشرب بشارع البحر، فضلا عن قيام الوحدة المحلية بالحسينية بأعمال النظافة ورفع المخلفات بكلا من عزبة التوت ومساكن العكاك والسهاريج بالدلايلة والنفق وتمهيد الطريق أعلى الكوبرى.

وفى ديرمواس جنوب المحافظة ، تمكنت الوحدات المحلية للمركز من رفع المخلفات وتمهيد الطرق للحفاظ على المظهر الجمالى وتحسين حركة السير بقرى حيث قامت الوحدة المحلية بنزلة البدرمان بحملة نظافه وتسوية وتمهيد الطرق بعدد من قرى البدرمان للتسهيل على المواطنين في السير داخل وخارج القرية، كما تم رفع المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق بقرية دلجا بمنطقة الموقف ومنطقة البريد ومدخل البلد ومناطق أخرى للحفاظ على المظهر العام للقرية.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تجميل الشوارع والميادين حملة مكبرة للنظافة رؤساء الوحدات المحلية رفع المخلفات والقمامة قص وتهذيب الأشجار منظومة النظافة الشوارع الرئيسية والفرعية أعمال التجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

ضحك وسخرية.. أول رد فعل من أحمد فتوح على قرار الزمالك عرضه للبيع

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

ترشيحاتنا

جنوب أفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل

السيسي يستقبل رئيس جنوب السودان في قصر الاتحادية.. فيديو

وزيرة البيئة: إلزام شركات الأسمنت بتقليل استخدام الفحم حفاظا على نقاء الهواء

التنمية المحلية: إزالة 457 بناء مخالف و4583 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

مستشار أوباما السابق ينصح بايدن بالانسحاب من سباق الرئاسة الأمريكية

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الطفل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

فستان شمس الكويتية يثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

نوع من الخضروات يخلصك من الزكام فورا

تظهر في العين.. 3 علامات تحذيرية لارتفاع نسبة الكوليسترول

فيديو

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

ضرب غزة بقنبلة ذرية.. تعليق وزير بحكومة الاحتلال يثير الجدل| شاهد

منتج ليس مصريا.. الهلال الأحمر يرد على فيديو شحنة بسكوت التمر منتهي الصلاحية

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ