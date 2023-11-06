نجم الإسماعيلي السابق: بيع لاعبي الدراويش ليس حلا للأزمة المادية

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني تصريحات أسامة خليل نجم الاسماعيلي السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني:"نجم نادي الإسماعيلى السابق أسامة خليل قال إن بيع لاعبي الإسماعيلي ليس حلا للأزمة المادية وإيهاب جلال لا يصلح لتدريب النادي".

وأكد أسامة خليل نجم الإسماعيلى السابق ، أن النادي يعانى من أزمات إدارية متراكمة مؤكداً أن مجلس الإدارة من المفترض أنه جاء لحل المشاكل وعليه يجب أن يتحرك لخلق موارد مادية لدعم الدراويش.

وأوضح أسامة خليل ، حلال حواره لملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى أن النادى الإسماعيلى مطالب بحل أزمات النادى المالية،مؤكداً أن الفريق خسر 14 نقطة من 6 مباريات الأمر الذى يدعو إلى الاستعجاب والاستغراب.

وتابع أسامة خليل: " حزين لوضع الإسماعيلى فى الفترة الحالية خاصة أنه يعانى ويحتاج إلى حلول قاطعة للخروج من الكبوة التى يمر بها،وبعض الأشخاص هربوا من المسئولية".

وواصل: " يجب التقليل من التصريحات لأنها أحد الأسباب التى أضرت بالنادى، ومنها رؤساء مجلس الإدارة السابقة الذين تسببوا فى كوارث للنادى بسبب كثرة تصريحاتهم".

وأكمل:" أنا وجهة نظرى أن إيهاب جلال لا يصلح لقيادة الدراويش فى الفترة الحالية".