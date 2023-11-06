المكياج | تعليمات مهمة من جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

انطلق العام الدراسي الجامعي الجديد 2022/2023، على مستوى الجامعات، واتخذت عدد من الجامعات المصرية الحكومية بعض القرارات خلال الأيام الماضية والمتعلقة بملابس الطلاب داخل الجامعات حيث تم وضع اشتراطات محددة للملابس.

واوضح الدكتور طارق عبدالملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، قائمة الملابس الممنوعة من الدخول للحرم الجامعي، وقال إن الجامعة يحظر الدخول إليها ببعض الملابس لأنه يجب علي الطلاب الإلتزام بارتداء ملابس تليق بالحرم الجامعي.

1- يحظر دخول الطلاب الحرم الجامعي بالملابس والبناطيل الممزقة والمرقعة والشورت والجلباب والشبشب والملابس الشفافة.

2- يحظر على الطلاب إرتداء الفيزون والبرمودا، حيث يعتبر ذلك وفقاً للوائح الجامعات مخالفة صريحة للتقاليد والأعراف الجامعية ، فضلاً عن كونها مخالفة للآداب العامة للمجتمع .

3- كما يحظر على الطالبات الإفراط في وضع مواد التجميل داخل الجامعة .

4- يحظر على الطالبات إرتداء ملابس شفافة تظهر أجسام الفتيات مثل الفساتين السوارية أو الملابس القصيرة أو الفساتين المخلة بالآداب العامة .

5- يحظر داخل الحرم الجامعي تشغيل أغاني المهرجانات ، الرقص ، التدخين ، اصطحاب أسلحة أو شماريخ .

6- يحظر التدخين وتناول الطعام والشراب أو تشغيل الأغاني عبر الهواتف المحمولة بالمدرجات نظراً لقدسية مدرجات الجامعة ولتحقيق الإنضباط داخل القاعات لتقديم أهدافها المتمثلة في تدريس المواد العلمية فقط .

7- عدم جواز جمع تبرعات أو أية مبالغ لأي غرض كان إلا بعد أخذ الموافقات الأزمة.

وعلى جانب آخر ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، بحضور الدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي والقائم بأعمال أمين المجلس، وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات التكنولوجية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير أن الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا حديثًا ومهمًا من روافد التعليم العالي في مصر، حيث تستهدف تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، والمشاركة في عملية التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها غير المسبوق للتوسع في إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة؛ بما يدعم خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

أشار عاشور إلى أن لدينا ١٠ جامعات تكنولوجية هي (6 أكتوبر التكنولوجية، برج العرب التكنولوجية، شرق بورسعيد التكنولوجية، طيبة التكنولوجية، أسيوط الجديدة التكنولوجية، سمنود التكنولوجية، مصر الدولية التكنولوجية، القاهرة الجديدة التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية)، تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعامل الخاصة بالبرامج الدراسية.

ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التوسع في مسار التعليم التكنولوجي بالجامعات التكنولوجية بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، لتغطي شبكة الجامعات التكنولوجية كافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا أهمية المُضي قدمًا فى هذا النوع من الجامعات كونها تُلبي حاجة حقيقية للدولة.