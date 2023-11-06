مد فترة التقدم لتقسيمات القطع السكنية بقرى الفرافرة بالوادي الجديد لمدة أسبوع

أعلن الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، عن مد فترة التقدم للقطع السكنية بتقسيمات القطع السكنية بجميع قرى المركز لمدة أسبوع ، وذلك بناء على طلبات المواطنين خلال اللقاءات الدورية معهم ولإتاحة الفرصة امام اكبر عدد من المستحقين للقطع السكنية وفقا للشروط.



وقال رئيس المركز إنه سوف يتم تشكيل لجان لفرز وفحص أوراق المتقدمين للقطع السكنية وذلك بحضور ممثلين عن كل قرية "العمدة أو شيخ القرية– أحد أئمة المساجد وممثل عن الكنيسة"، أو أحدهما مؤكدا على ضرورة الانتهاء من نتائج الفرز وإعلان المقبولين و توضيح وإعلان أسباب الرفض، على أن يتم فتح قبول التظلمات لمدة أسبوع من إعلان النتائج.





وأضاف رئيس المركز، أنه على التوازي سيتم تشكيل لجنه فنية للعمل على تحديد القيمة المالية الخاصة بمرافق التقسيمات كل قرية على حده و يتم إجراء قرعة علنية بديوان المركز وبثها مباشرة امام المواطنين لضمان الشفافية وعدالة التوزيع للمستحقين.